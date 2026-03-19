Drogen-Tütchen verschluckt: Polizeikontrolle endet in Notaufnahme

Chemnitz - Bei einer Polizeikontrolle am Bahnhof Chemnitz -Schönau wollte ein 37-jähriger Mann den Beamten seine Drogen nicht überlassen - und schluckte diese samt Verpackung lieber runter!

Der 37-Jährige verschluckte lieber seine Drogen, anstatt sie den Polizisten zu überlassen. (Symbolbild) © 123rf/iamsingplay

Der Deutsche verhielt sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr am Bahnhof den Angaben zufolge besonders auffällig, weswegen Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz den Mann kontrollierten.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Bauchtasche entdeckten die Streifenpolizisten eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz.

Daraufhin wurde der Beschuldigte aggressiv und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zudem schnappte er sich das Tütchen und verschluckte es.

Die Beamten alarmierten umgehend den Rettungsdienst.

Bei der weiteren Durchsuchung fand die Polizei außerdem noch ein Springmesser in seiner Hosentasche.

Da sich der 37-Jährige nicht beruhigte und weiterhin aggressiv verhielt, wurde er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gefesselt.