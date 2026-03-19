Drogen-Tütchen verschluckt: Polizeikontrolle endet in Notaufnahme

Eine Polizeikontrolle am Bahnhof Chemnitz-Schönau endete für einen 37-Jährigen in der Notaufnahme.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Bei einer Polizeikontrolle am Bahnhof Chemnitz-Schönau wollte ein 37-jähriger Mann den Beamten seine Drogen nicht überlassen - und schluckte diese samt Verpackung lieber runter!

Der 37-Jährige verschluckte lieber seine Drogen, anstatt sie den Polizisten zu überlassen. (Symbolbild)
Der 37-Jährige verschluckte lieber seine Drogen, anstatt sie den Polizisten zu überlassen. (Symbolbild)  © 123rf/iamsingplay

Der Deutsche verhielt sich am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr am Bahnhof den Angaben zufolge besonders auffällig, weswegen Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz den Mann kontrollierten.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Bauchtasche entdeckten die Streifenpolizisten eine kleine Verpackung mit weißer kristalliner Substanz.

Daraufhin wurde der Beschuldigte aggressiv und leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Zudem schnappte er sich das Tütchen und verschluckte es.

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Die Beamten alarmierten umgehend den Rettungsdienst.

Bei der weiteren Durchsuchung fand die Polizei außerdem noch ein Springmesser in seiner Hosentasche.

Da sich der 37-Jährige nicht beruhigte und weiterhin aggressiv verhielt, wurde er bis zum Eintreffen der Rettungskräfte gefesselt.

Beamter beim Einsatz leicht verletzt

Der eingetroffene behandelnde Notarzt ordnete die Einlieferung in die Notaufnahme an.

Gegen den 37-Jährigen wurden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Titelfoto: 123rf/iamsingplay

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