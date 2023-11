Drogen und offener Haftbefehl: 38-Jähriger landet nach Kontrolle in Chemnitz im Knast

Chemnitz - Eine Polizeikontrolle endete für einen 38-Jährigen in Chemnitz in der Justizvollzugsanstalt.

Der 38-Jährige wurde bereits am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde ein 17-Jähriger gegen 20.30 Uhr in der Ludwigstraße von den Beamten angehalten, weil er ohne Licht unterwegs war. Am Kontrollort fielen den Polizisten auch zwei weitere Männer auf, von denen einer plötzlich ein Tütchen aus seiner Jackentasche fallen ließ.

Die Beamten überprüften den 38-Jährigen daraufhin genauer. Dabei fanden sie knapp 20 Gramm Crystal und etwas Marihuana. In dem fallengelassenen Tütchen befand sich ebenfalls Marihuana.

Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass das Fahrrad, das der Tunesier bei sich führte, im Jahr 2020 gestohlen wurde. Die Polizei stellte es deshalb sicher und prüft nun, wie der 39-Jährige in dessen Besitz kam.

Außerdem stellte sich heraus, dass gegen den Tunesier bereits ein offener Haftbefehl lief. Am Sonntag wurde er nach einer Vorführung bei einem Richter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.