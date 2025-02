Einbruch in Chemnitzer Kita

Chemnitz - Einbruch in Kindertagesstätte in Chemnitz !

In Chemnitz brachen unbekannte Täter in eine Kita ein. (Symbolbild) © 123RF/rainerfuhrmann

In Gablenz gelangten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise in eine Kita. Das Ganze geschah in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr bis Freitag, kurz vor 6 Uhr morgens.

In dem Gebäude wurden laut Polizei Büroräume durchsucht und im Keller mehrere Laptops offensichtlich zum Abtransport bereitgestellt.

"Inwieweit tatsächlich etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", heißt es weiter.