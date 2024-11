23.11.2024 15:59 1.375 Einbrüche in Einfamilienhäuser in Chemnitz: Zimmer durchwühlt und verwüstet

In zwei Einfamilienhäuser in Chemnitz-Schönau sind in den vergangenen Tagen unbekannte Täter eingebrochen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Im Chemnitzer Ortsteil Schönau kam es in den vergangenen Tagen zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Aus einem Wohnhaus in der Guerickestraße entwendeten die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Wie die Polizei mitteilte, drangen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Guerickestraße ein. Dort stahlen sie Schmuck, Bargeld und andere kleine Gegenstände. Sie durchwühlten und verwüsteten dabei mehrere Zimmer. Der hierbei entstandene Sachschaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt, die Höhe des Stehlschadens ist noch nicht bekannt. Chemnitz Crime Chemnitz: Aggressiver Ladendieb schlägt und tritt auf Polizisten ein "In ein weiteres Einfamilienhaus drangen unbekannte Täter gewaltsam auf dem Harthweg ein. Im Inneren öffneten die Täter Mobiliar. Der entstandene Sachschaden und Stehlschaden ist derzeit unbekannt", teilte die Polizei weiter mit. Die beiden Tatorte liegen circa 750 Meter voneinander entfernt. Die Polizei ermittelt zu den Einbrüchen und sucht Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit den Taten wahrgenommen oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0371 387-3448 bei der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz entgegengenommen. Einbruchsversuch in Einfamilienhaus in Rabenstein Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198 Bereits am Donnerstag hatten Unbekannte am Nachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus im Harthweg einzubrechen. Die Täter warfen eine Fensterscheibe des Hauses ein, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls laufen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Chemnitz Crime Pfefferspray-Attacke in Chemnitzer Schule: Sieben Verletzte Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen könnten? Wem sind Personen im Bereich des Harthweges aufgefallen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wem sind ggf. im Vorfeld der Tat Personen durch das Auskundschaften von Grundstücken aufgefallen? Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegen.

Titelfoto: 123rf/sanne198