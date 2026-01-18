Einfamilienhäuser im Visier: Einbrecher in Chemnitz auf Beutezug

Chemnitz - Am Wochenende wurden der Polizei fünf (z. T. versuchte) Einbrüche in Chemnitzer Einfamilienhäuser gemeldet. Mögliche Zusammenhänge werden derzeit noch geprüft.

In der Adelsbergstraße erbeuteten die Einbrecher Schmuck. © Klaus Jedlicka

Am Freitagabend konnte ein Bewohner in Gablenz einen größeren Schaden verhindern. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 20.40 Uhr ein unbekannter Täter versucht haben, gewaltsam das Fenster mit geschlossenen Rollläden eines Einfamilienhauses in der Gablenzer Straße zu öffnen.

Der Bewohner machte sich lautstark bemerkbar, und der Einbrecher verschwand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 23 Uhr wurde in der Adelsbergstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufgebrochen. Daraufhin durchsuchte der Einbrecher zahlreiche Schubkästen und Schränke.

Derzeit ist bekannt, dass Schmuck geklaut wurde. Die Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Im Yorckgebiet wurde zwischen Freitagvormittag und Samstagabend, gegen 19 Uhr, aus einem Einfamilienhaus in der Straße Finkenrain Bargeld in Höhe von etwa 11.000 Euro ergaunert. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zugang zu dem Haus.