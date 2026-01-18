Einfamilienhäuser im Visier: Einbrecher in Chemnitz auf Beutezug
Chemnitz - Am Wochenende wurden der Polizei fünf (z. T. versuchte) Einbrüche in Chemnitzer Einfamilienhäuser gemeldet. Mögliche Zusammenhänge werden derzeit noch geprüft.
Am Freitagabend konnte ein Bewohner in Gablenz einen größeren Schaden verhindern. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 20.40 Uhr ein unbekannter Täter versucht haben, gewaltsam das Fenster mit geschlossenen Rollläden eines Einfamilienhauses in der Gablenzer Straße zu öffnen.
Der Bewohner machte sich lautstark bemerkbar, und der Einbrecher verschwand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.
Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 23 Uhr wurde in der Adelsbergstraße die Terrassentür eines Einfamilienhauses gewaltsam aufgebrochen. Daraufhin durchsuchte der Einbrecher zahlreiche Schubkästen und Schränke.
Derzeit ist bekannt, dass Schmuck geklaut wurde. Die Höhe des entstandenen Stehl- und Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.
Im Yorckgebiet wurde zwischen Freitagvormittag und Samstagabend, gegen 19 Uhr, aus einem Einfamilienhaus in der Straße Finkenrain Bargeld in Höhe von etwa 11.000 Euro ergaunert. Die Täter brachen ein Fenster auf und verschafften sich dadurch Zugang zu dem Haus.
Einbrüche in zwei nahe beieinander liegende Einfamilienhäuser
Im Richterweg wurden am Samstag gleich zwei Einfamilienhäuser von den Langfingern aufgesucht. Zwischen 15 Uhr und Mitternacht schlugen die Täter bei einem Haus die Scheibe einer Terrassentür ein und klauten drei Haushaltsgeräte (zwei Staubsauger, eine Heißluftfritteuse), Schmuck und Alkoholika. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.
In das zweite unweit entfernte Haus drangen die Einbrecher über eine Seitentür ins Haus und erbeuteten unter anderem Bargeld und einen Werkzeugkoffer. Der Stehlschaden beläuft sich in diesem Fall laut Polizeiangaben auf mindestens 4500 Euro.
"Konkrete Angaben zu den bei den Einbrüchen entstandenen Sachschäden liegen noch nicht vor", teilte die Polizei mit.
Mögliche Zusammenhänge zu den Einbrüchen werden derzeit noch geprüft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die an den benannten Tatorten Beobachtungen im Zusammenhang mit den Einbrüchen gemacht haben.
Wem ist dort etwas aufgefallen? Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.
