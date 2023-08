Ekel-Alarm in Sachsen: Männer entblößen sich vor Jugendlichen

Chemnitz/Eibenstock - Am Donnerstag wurden der Polizei Chemnitz zwei Exhibitionisten gemeldet.

Die Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen dauern an.

Laut Polizeiinformationen saßen am gestrigen Donnerstag eine 16-Jährige und eine 18-Jährige auf einer Bank in der Bruno-Granz-Straße in Chemnitz , als sie einen Mann bemerkten, der mit heruntergelassener Hose hinter ihnen stand und an seinen Penis fasste.

Der Unbekannte entblößte sich vor zwei 17-jährigen Jugendlichen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Im erzgebirgischen Eibenstock kam es bereits am Mittwoch zu einer Entblößung vor Jugendlichen, wie die 63-jährige Mitarbeiterin eines Wohnheims in der Vodelstraße am Donnerstag der Polizei meldete.

Zwei 17-jährigen Jugendlichen fiel gegen 16 Uhr ein unbekannter Mann auf, der am Grundstückszaun des Gartens mit heruntergelassener Hose an seinem Penis spielte.

Sie informierten umgehend die Mitarbeiter. Als diese jedoch zum Zaun dazu eilte, lief der Unbekannte in die Pestalozzistraße und verschwand letztlich in einer Parkanlage am Rathausplatz.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

zwischen 50 und 60 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß

schlank

Halbglatze mit grau-blonden, kurzen Haaren

trug ein helles, längs gestreiftes Hemd, eine beigefarbene Hose und braune Sandalen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Aue unter folgender Telefonnummer entgegen: 03771 12-0.