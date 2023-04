Er wurde von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht: 37-Jähriger am Chemnitzer Hauptbahnhof festgenommen

Chemnitz - In der Nacht zu Freitag hat die Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 37-Jährigen erwischt, der von der Staatsanwaltschaft Berlin gesucht wurde.

Erst am Montag hatte die Bundespolizei in Oelsnitz/Vogtland einen 41 Jahre alten Deutschen verhaftet. "Die vorangegangene Kontrolle des in Erfurt geborenen Mannes ohne festen Wohnsitz ergab, dass zur Person ein Untersuchungshaftbefehl sowie ein weiterer zur Strafvollstreckung von einem Jahr Freiheitsstrafe bestehen. Beide wurden wegen besonders schwerer Fälle von Diebstahl erlassen", so die Bundespolizei.

Doch das war noch nicht alles. Der Mann wurde auch wegen schwerer Brandstiftung gesucht sowie der Pfändung von Wertgegenständen in Höhe von knapp 3000 Euro. Er wurde in eine JVA gebracht.

Bei einer Durchsuchung wurden bei ihm Marihuana, zugehörige Konsumutensilien und ein Feuerwerkskörper entdeckt. Es folgten entsprechende Anzeigen.