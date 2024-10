Messerstecherei in Chemnitzer City: Mann schwer verletzt

Aus noch ungeklärter Ursache eskalierte am Mittwochabend ein Streit zwischen einem 23-jährigen Mann aus Pakistan und einem 29-jährigen Mann aus Somalia auf der Straße der Nationen. Was geschah?

Der Somalier wurde festgenommen und in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Bereits am Montag kam es in Chemnitz zu Auseinandersetzungen auf dem Sonnenberg und an der Leipziger Straße.