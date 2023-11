Einbrecher schnappt sich in Chemnitz Wertsachen aus Kofferraum

Chemnitz - Die Serie scheint nicht abzureißen: Am Freitag meldete die Polizei erneut einen Autoeinbruch in Chemnitz .

Der Täter hat die Frau offensichtlich im Vorfeld beobachtet. (Symbolbild) © 123RF/sdecoret

Eine Audi-Fahrerin wollte gegen 12 Uhr den Friedhof an der Friedhofstraße besuchen und parkte an dem angrenzenden Parkplatz. Dort legte sie einen Beutel in den Kofferraum und ging zum Friedhof.

Offenbar wurde sie dabei von einem Unbekannten beobachtet. Denn kurz darauf hörte sie ein klirrendes Geräusch, woraufhin sie sich umdrehte und einen Mann an ihrem Audi sah.

Er hatte eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen, die Rückbank umgeklappt und sich den Beutel aus dem Kofferraum geschnappt. Anschließend verschwand der Dieb in Richtung Stelzendorfer Straße samt einem Handy, Schlüssel und einer Geldbörse inklusive Ausweisen und Geldkarten. Insgesamt schätzt die Polizei den Gesamtschaden auf mehrere Hunderte Euro.

Die Frau beschreibt den Täter wie folgt:

etwa 1,70 Meter groß

schlanke Figur mit rundem Gesicht

kurzer, gepflegter Bart



schwarze kurze Haare

trug eine helle Jacke.

Die Polizei empfiehlt jedem, auch nur bei kurzer Abwesenheit, jegliche Wertsachen bei sich zu tragen und diese nicht im Auto zurückzulassen - weder sichtbar noch versteckt.

In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Autoeinbrüchen. Erst am letzten Wochenende schlugen Unbekannte in Bernsdorf und im Yorckgebiet wieder zu.