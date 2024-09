Mann spricht Mädchen in Chemnitz aus Auto heraus an und spielt an seinem Penis

Wie die Polizei mitteilte, wurden ein Mädchen und ihre jugendliche Begleiterin am gestrigen Donnerstag gegen 17.10 Uhr in der Reineckerstraße von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall.

Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Mannes machen? Wem ist der Mann ebenfalls im Bereich der Reineckerstraße, nahe der Adelsbergstraße, aufgefallen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 entgegen.

In letzter Zeit entblößten sich immer wieder Männer vor Kindern in Chemnitz. So kam es unter anderem im Stadtteil Schönau in den vergangenen Monaten zu mehreren Vorfällen von Kindesbelästigung in der Nähe der Grundschule Schönau sowie einer Kita.