Überraschende Festnahme: Witwe des ermordeten Kardiologen in U-Haft!

Chemnitz - Im vergangenen März wurde der ehemalige Kardiologe Klaus Kleinertz (†69) in seiner Wohnung in Chemnitz umgebracht . Bereits im April wurden zwei Tatverdächtige festgenommen , nun folgte eine dritte Festnahme.

Beide zeigten sich als prominentes Paar auch in der Öffentlichkeit, zum Beispiel beim gemeinsamen Start zur Oldtimer-Rallye "Sachsen Classic" Ende August 2023. Die Tierärztin engagierte sich in den vergangenen Jahren zudem bei der Vermittlung herrenloser Hunde und Katzen. Seit Mitte April ist ihre Praxis vorübergehend geschlossen. Offiziell "aus gesundheitlichen Gründen".

Nach TAG24-Informationen handelt es sich bei der Festgenommenen um die Zwickauer Tierärztin Annegret B. (58). Nach dem frühen Tod seiner ersten Frau hatte Klaus Kleinertz die Veterinärmedizinerin in zweiter Ehe geheiratet.

"Ihr wird zur Last gelegt, ihren Mann in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken mit der bereits inhaftierten 52-jährigen Frau und deren 62-jährigem Bekannten getötet zu haben", teilte die Polizei mit.

Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, handelte es sich bei der Tatverdächtigen um die Witwe des Verstorbenen. Gegen sie liegt ein Haftbefehl des Amtsgerichts Chemnitz vom 3. September 2024 vor.

Der 69-jährige Klaus Kleinertz (†69) wurde am 10. März 2024 tot in seiner Wohnung aufgefunden. © Haertelpress/Harry Härtel

Was war geschehen? Der stadtbekannte Ex-Mediziner und engagierte Bürger Klaus Kleinertz (†69) wurde im März in seiner Wohnung in der Rilkestraße im Chemnitzer Norden tot aufgefunden. Schnell ist klar: Der 69-Jährige wurde Opfer eines Tötungsdeliktes.

Nachbarn, Freunde und Bekannte waren schockiert über den grausamen Tod des engagierten Chemnitzers. Er war beliebt und engagierte sich nicht nur in der Medizin. Auch für die Gegend setzte er sich laut einer Nachbarin ein.

Im April wurden zwei Bekannte des Arztes festgenommen: Dabei handelte es sich um eine 52-jährige Frau sowie einen 62-jährigen Mann aus dem Bekanntenkreis des Opfers.

Beiden wurde vorgeworfen, den Arzt in der Nacht zum 10. März 2024 in seiner Wohnung umgebracht zu haben. Dieser Verdacht ergab sich aus dem Ergebnis der Spurenauswertung sowie den bisherigen Ermittlungen.

Die Frau konnte in der Region Chemnitz festgenommen werden. Die Festnahme des Mannes gelang durch die Einsatzkräfte der Polizei in Rheinland-Pfalz.

Erstmeldung: 4. September, 11.49 Uhr; zuletzt aktualisiert: 17.42 Uhr.