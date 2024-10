Finger verstümmelt, aber Macheten-Attacke erfunden: Wann startet der Prozess?

"Ihm wird schwere Körperverletzung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen", erklärt Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (60).

Der Angeklagte soll in Absprache dem Bekannten "Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger der linken Hand am untersten Glied abgetrennt haben", so die Staatsanwaltschaft.



Für den Prozess gegen den Macheten-Mann sind fünf Verhandlungstage am Chemnitzer Landgericht angesetzt.

Gegen Alexander W. wird gesondert ermittelt - unter anderem wegen Vortäuschens einer Straftat. Wann und ob gegen ihn ein Verfahren eröffnet wird, ist noch offen.