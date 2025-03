Frau vor Chemnitzer Bus gestoßen: Täterin gesteht brutale Schubs-Attacke weitgehend

Chemnitz - Unfassbare Szenen spielten sich am vergangenen Sonntag am Chemnitzer Hauptbahnhof ab: Eine Rentnerin (67) wurde von einer Frau (40) vor einen Bus gestoßen. Die 67-Jährige wurde schwer verletzt, die 40-Jährige kam in U-Haft. Mittlerweile soll die Täterin die brutale Schubs-Attacke gestanden haben.