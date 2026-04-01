Gefälschte Sex-Videos und Stalking: Alarmierender Trend auch in Chemnitz

Chemnitz - Ein Foto im Internet, ein manipuliertes Video, ein zerstörter Ruf: Was einmal online ist, lässt sich kaum noch kontrollieren. Besonders sogenannte Deepfakes - täuschend echte, aber gefälschte Bilder oder Videos - können für Betroffene gravierende Folgen haben. Diese Formen von digitaler Gewalt beschäftigen auch in Chemnitz zunehmend Beratungsstellen und Fachkräfte.

TV-Star Collien Fernandes (44) hat die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann öffentlich gemacht und damit eine bundesweite Debatte angeregt. © imago/Future Image

Besonders der prominente Fall um Collien Fernandes (44), die ihrem Ex-Ehemann Christian Ulmen (50) vorwirft, über Fake-Accounts manipulierte Nacktfotos und Sex-Videos von ihr verbreitet zu haben, sorgt bundesweit für Debatten.

Laut Franziska Herold (40), Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, spielt Gewalt im Internet auch in Chemnitz eine zunehmende Rolle - inzwischen bei etwa jedem vierten Beratungsfall.

Digitale Gewalt komme besonders häufig nach Trennungen vor, die nicht einvernehmlich verlaufen.

"Dabei sind Online-Belästigung und Cyberstalking bei Fällen, die der Frauenhilfe Chemnitz bekannt werden, häufiger vertreten als bildbasierte sexualisierte Gewalt und Identitätsmissbrauch - wie im Fall von Collien Fernandes", so Herold.