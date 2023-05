Geklaute E-Bikes in Chemnitzer Wohnung entdeckt: Ein Pedelec war schon in Einzelteile zerlegt

Chemnitz - Schneller Ermittlungserfolg der Polizei: Am Sonntag wurde in Chemnitz ein teures Fahrrad geklaut und nur wenige Stunden später bei einer Durchsuchung wiedergefunden. Allerdings in Einzelteilen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Chemnitz wurden zwei geklaute Fahrräder gefunden. (Symbolbild) © Arno Burgi / dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellte der Besitzer des Pedelecs am Montagmorgen fest, dass das rund 5000 Euro teure Rad nicht mehr auf dem Fahrradträger seines Autos in der Straße Schloßberg war. Diebe hatten das Schloss des Cube-Bikes in der Nacht zu Montag aufgebrochen und anschließend das grau-grüne Zweirad geklaut.

"Ebenfalls am Montagmorgen suchten Kriminalisten des Polizeireviers Chemnitz-Südwest im Zuge eines anderen laufenden Ermittlungsverfahrens wegen Fahrraddiebstahls die Wohnung einer 29-Jährigen in Schloßchemnitz auf. In dieser vermuteten die Ermittler ein 'Scott' im Wert von über 3000 Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Das Bike war vor wenigen Tagen am Vita-Center in Chemnitz-Morgenleite geklaut worden. "Im Zuge der Ermittlungen zu dem Fall hatte sich ein Verdacht gegen die Frau erhärtet, weshalb die Beamten nun ihre Wohnung aufsuchten und ihren Verdacht letztlich auch bestätigt fanden", berichtet die Polizei.

In der Wohnung war nicht nur das geklaute "Scott"-Fahrrad, sondern auch das bereits in seine Einzelteile zerlegte "Cube"-Pedelec.

Das Diebesgut wurde sichergestellt. Nun wird ermittelt, wie die Fahrräder in die Wohnung der Deutschen gekommen sind.