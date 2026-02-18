Irrer Streit in Chemnitzer Wohnhaus: Mann mit Hammer attackiert, Täter springt aus Fenster
Chemnitz - Dieser nächtliche Streit eskalierte völlig! In einem Mehrfamilienhaus auf dem Chemnitzer Sonnenberg krachte es am Mittwoch gewaltig zwischen zwei Männern. Einer der beiden zückte einen Hammer und schlug auf sein Gegenüber ein. Irre: Der Hammer-Mann sprang anschließend aus einem Fenster und kam umgehend in ein Krankenhaus.
Der Wahnsinn spielte sich gegen 0.15 Uhr in einem Wohnhaus an der Peterstraße ab. Laut einem Polizeisprecher geriet ein Eritreer (26) im Treppenhaus mit einem Mann in Streit.
Der 26-Jährige attackierte laut Polizei den Mann mit einem Werkzeug. Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll es sich dabei um einen Hammer gehandelt haben!
Anschließend soll der Täter aus einem Fenster des Hauses gesprungen sein. Er kam verletzt in ein Krankenhaus.
"Der Geschädigte wurde in der Innenstadt angetroffen", so ein Polizeisprecher. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Völlig unklar ist derzeit noch, weshalb es zum Streit kam und weshalb der 26-Jährige aus dem Fenster sprang. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
Titelfoto: Chempic