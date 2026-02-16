Weitere Vorfälle trotz Sichtschutz: Chemnitzer Kita muss sich vor Perversen schützen

Chemnitz - Immer wieder entblößen sich Männer vor der Chemnitzer Kita "Kinderlachen". Trotz Anbringens eines Sichtschutzes kommt es weiterhin zu Vorfällen. Während Eltern bangen, soll ein Elternabend über den Umgang damit sensibilisieren.

Dieser Sichtschutz wurde im Januar an den Zaun angebracht. © Ralph Kunz

Wegen exhibitionistischer Handlungen wurde in der zweiten Januarwoche ein Sichtschutz vor der Kita in der Alfred-Neubert-Straße angebracht, die auch gleichzeitig Hort für Schüler der Charles-Darwin-Grundschule ist.

Zudem: "Der Bereich im Garten, wo es zu Übergriffen kam, wurde durch die Kita gesperrt", so das Rathaus. Allen Vorsichtsmaßnahmen zum Trotz kam es laut Schule am 3. Februar zu einem erneuten Vorfall. Kinder sollen erneut über den Zaun angesprochen worden sein.

"In diesem Moment habe die Person am Zaun ihre Hose geöffnet und heruntergezogen" so die Schule. Die Polizei gibt zunächst Entwarnung - es soll zu keiner exhibitionistischen Handlung gekommen sein. Dennoch wurden die Kinder nochmals belehrt.

Bei einem Elternabend am 31. März sollen auch die Erziehungsberechtigten sensibilisiert werden. Für Mutter Michelle Jurran (31), deren Tochter (8) die Grundschule besucht, ist dies zu wenig. "Die Stadt sollte lieber Geld investieren, um die Kinder zu schützen", so Michelle.