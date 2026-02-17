Streit in Chemnitz eskaliert: Schlägerei im Zentrum

Chemnitz - Streit am Montagnachmittag in der Chemnitzer City eskaliert - es kam zu einer Schlägerei!

In der Chemnitzer City eskalierte am Montag ein Streit zwischen mehreren Personen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14.30 Uhr zu dem Vorfall in der Bahnhofstraße.

Dort waren ein 17-jähriger Libanese und ein 27-jähriger Syrer in Streit geraten und schlugen danach aufeinander ein.

Dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt.

Ein Zeuge rief die Polizei. An der Auseinandersetzung sollen noch mehr Personen beteiligt gewesen sein, sie waren jedoch beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.