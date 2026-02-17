Streit in Chemnitz eskaliert: Schlägerei im Zentrum
Chemnitz - Streit am Montagnachmittag in der Chemnitzer City eskaliert - es kam zu einer Schlägerei!
Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14.30 Uhr zu dem Vorfall in der Bahnhofstraße.
Dort waren ein 17-jähriger Libanese und ein 27-jähriger Syrer in Streit geraten und schlugen danach aufeinander ein.
Dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt.
Ein Zeuge rief die Polizei. An der Auseinandersetzung sollen noch mehr Personen beteiligt gewesen sein, sie waren jedoch beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort.
"Während der Anzeigenaufnahme erschien ein 16-jähriger libanesischer Staatsangehöriger vor Ort und versuchte, den 27-Jährigen körperlich anzugreifen. Einsatzkräfte verhinderten dies", heißt es weiter.
Der 16-Jährige trat um sich und verletzte dabei sich selbst und einen Polizisten (21) leicht. Außerdem beleidigte er noch eine Polizistin (46).
Titelfoto: Marijan Murat/dpa