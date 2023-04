Ist es eine Bande? Serie von Milchautomaten-Aufbrüchen geht weiter

Die Milchtankstellen in der Altenhainer Dorfstraße in Chemnitz wurde zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage geplündert. © Sven Gleisberg

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag mitteilte, wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen der Milchautomat in Kleinolbersdorf-Altenhain aufgebrochen. Die Täter klauten aus der Geldkassette etwa 100 Euro Bargeld und verursachten einen Sachschaden von etwa 50 Euro.

Der Automat in der Altenhainer Dorfstraße ist nicht zum ersten Mal das Ziel von Dieben. Erst am Dienstag hatten Unbekannte diesen Milchautomaten geplündert und die Geldkassette gestohlen.

In Plauen (Vogtlandkreis) waren die Täter im gleichen Zeitraum unterwegs. Sie brachen den Milchautomaten an der Taltitzer Straße im Ortsteil Meßbach auf und klauten die Kassette mit de darin befindlichen Bargeld. "Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 350 Euro. Der Sachschaden ist mit zirka 50 Euro betitelt", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Am Samstagmorgen hebelten Diebe zwischen 6.15 Uhr und 7.45 Uhr zwei Automaten der Milchtankstellen am Alten Stadtweg in Heinsdorfergrund auf. Die Täter richteten einen Sachschaden von etwa 600 Euro an. Ihre Beute betrug dagegen nur etwa 150 Euro. Laut Polizei waren die Milchautomaten in letzter Zeit schon Ziel von Dieben.

Zeugen werden gesucht, die Angaben zu den Taten machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier in Plauen (Telefon: 03741/140) und das Revier Auerbach-Klingenthal (Telefon: 03744/2550) entgegen.