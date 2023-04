Über 5000 Euro Schaden, aber nur einige hundert Euro Beute: Diebe plündern Milchautomaten

In Westsachsen wurden seit Montagabend mehrere Milchautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten geklaut. (Symbolbild) © Peter Endig/dpa

In Steinberg im Vogtland erbeuteten Diebe einen mittleren zweistelligen Geldbetrag aus dem Milchautomaten, der an der Werkstraße aufgestellt ist. Laut Polizei schlugen die Täter zwischen 19 Uhr am Montagabend und 6.25 Uhr am Dienstagmorgen zu. Der entstandene Schaden wird auf rund 170 Euro geschätzt.

Es werden Zeugen gesucht, die die Tat in Steinberg bemerkt haben und Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Auerbach-Klingenthal unter der Telefonnummer 03744/2550 entgegen.

Am frühen Dienstagmorgen waren Diebe auch im Erzgebirgskreis unterwegs. "In Großolbersdorf in der Hauptstraße hebelten Unbekannte einen Milchautomaten auf und entwendeten die Geldkassette", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Im Jahnsdorfer Ortsteil Seifersdorf wurde nicht nur ein Milchautomat am Wiesenweg aufgebrochen, sondern auch zwei Eierautomaten. Das Ziel der Täter waren wieder die Geldkassetten.