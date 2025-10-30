Polizeieinsatz auf Chemnitzer Sonnenberg: Mann soll mit Waffe auf Fußgängerin gezielt haben

Chemnitz - Was für ein Horror für eine Passantin auf dem Chemnitzer Sonnenberg ! Ein Mann (32) soll am Mittwochabend mit einem Gewehr auf die Frau gezielt haben. Die Polizei rückte an - der Waffen-Mann wurde in eine Psychiatrie eingeliefert.

Aufregung auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Ein Mann (32) zielte offenbar mit einer Waffe auf eine Fußgängerin. © Ralph Kunz

Gegen 20.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie ein Mann aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße mit einem Gewehr auf eine Fußgängerin zielte.

Schnell rückte die Polizei an. "Vor Ort machten die alarmierten Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes ausfindig", so ein Polizeisprecher.

Kurz darauf konnten sie den 32-Jährigen schnappen. Verletzt wurde niemand. Zudem fanden die Beamten das Gewehr, bei dem es sich um eine Softair-Waffe handelt.