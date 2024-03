Jugendliche streiten in Chemnitzer Bus, bespucken und treten Fahrgast und Fahrerin

Chemnitz - Polizeieinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg : In einem Linienbus war es am Samstag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Am Samstag gab es nach einer Auseinandersetzung in einem Linienbus einen Polizeieinsatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg. © Chempic

Aus bislang unbekannten Gründen sind gegen 17.20 Uhr zwei Jugendliche (beide 16) in einem Bus der Linie 31 aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, stritten die beiden Syrerinnen so laut, dass ein Mann (48) die beiden Teenager bat, den Streit außerhalb des Busses auszutragen.

"Daraufhin wurde der 48-jährige Geschädigte von den 16-Jährigen beleidigt und beschimpft. Als der Mann in der Fürstenstraße an der Haltestelle Zietenstraße ausstieg, folgten ihm die zwei Syrerinnen. Im Anschluss bespuckte eine der beiden den Geschädigten, ebenso trat diese den Mann", so eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Die Busfahrerin (35) wollte den Streit schlichten, da wurde auch sie von einer der Jugendlichen bespuckt, beschimpft und getreten.



Laut Polizei beruhigte sich die Situation erst, als Beamte an der Haltestelle eintrafen. Die beiden 16-Jährigen, die derzeit in einer betreuten Einrichtung untergebracht sind, wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Heimleitung wurde über die Anzeigen wegen Beleidigung und Körperverletzung informiert.

Verletzte gab es nicht. Die Busfahrerin konnte ihren Dienst am Samstag aber nicht mehr fortsetzen.