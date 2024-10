Junger Mann belästigt Passanten an Chemnitzer Zentralhaltestelle: Polizei greift durch

Chemnitz - Ein betrunkener Mann (18) sorgte am gestrigen Donnerstag in der Chemnitzer Innenstadt für Ärger: Er griff einen 18-Jährigen an, bepöbelte und bedrängte Passanten und forderte einen Radfahrer auf, den Hitlergruß zu zeigen. Damit der Störer endlich Ruhe gibt, musste er mehrere Stunden in einer Polizeizelle verbringen.