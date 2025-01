Junger Mann schlägt Autofahrer in Chemnitzer Tiefgarage und landet im Knast

Chemnitz - Ein junger Mann (19) sorgte am gestrigen Donnerstag in einer Tiefgarage in Chemnitz für Ärger: Er schlug einen Autofahrer mit einer Holzlatte und wollte dessen Wagen stehlen. Schlussendlich konnte der 19-Jährige von der Polizei geschnappt werden. Er landete in U-Haft.

Ein 63-Jähriger hatte gegen 7 Uhr sein Auto in einer Tiefgarage an der Salzstraße abgestellt. "Als er das Fahrzeug verließ, kam ein ihm unbekannter Mann auf ihn zu, drängte ihn beiseite und setzte sich auf den Fahrersitz des Autos. Anschließend verlangte der Unbekannte den Fahrzeugschlüssel", so eine Polizeisprecherin.

Der Tiefgaragen-Schläger (19) wurde festgenommen. (Symbolbild) © 123RF/dziurek

Nur wenig später, gegen 8.20 Uhr, hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert, weil ein Mann in ihrer Garage in der Bürgerstraße herumlief. Schnell rückten die Beamten an.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Mann um den 19-jährigen Deutschen, der zuvor den Autofahrer in der Salzstraße geschlagen hatte.

Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Er wehrte sich zwar heftig dagegen, doch die Beamten konnten den jungen Mann schließlich überwältigen.

Zunächst wurde der 19-Jährige in eine Psychiatrie gebracht. Am heutigen Freitag schickte ein Haftrichter den jungen Mann in U-Haft. "Die Ermittlungen zum versuchten Raubdelikt und Hausfriedensbruch dauern indes an", so die Polizei abschließend.