Raubüberfall auf Juwelier in Chemnitzer City: Inhaber geschlagen und gefesselt

Die Polizei sicherte am Dienstagabend Spuren nach dem Überfall. © Haertelpress

Mitten am Tag, 15.20 Uhr, überfielen drei maskierte und bisher unbekannte Täter ein Juweliergeschäft in der Börnichsgasse. Ein vierter, unmaskierter Täter wartete vor dem Laden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlug einer der Täter im Geschäft plötzlich auf den Inhaber ein, ein zweiter fesselte den 44-Jährigen.

"Im nächsten Augenblick griffen sich die Unbekannten aus einem Tresor sowie aus einer Vitrine unter anderem Bargeld und Schmuck. Fluchtartig verließ das Trio anschließend das Geschäft in Richtung Getreidemarkt. Der vierte Täter, der vor dem Eingang gestanden hatte, lief vermutlich über die Innere Klosterstraße in Richtung Theaterstraße davon", so die Polizei weiter.

Der 44-Jährige konnte sich von den Fesseln befreien und verfolgte das Trio zu Fuß. Er beobachtete, wie die Maskierten dann auf einem Parkplatz an der Ecke Getreidemarkt/Lohstraße in einen grauen Transporter stiegen, der schnell in Richtung Theaterstraße wegfuhr. Das Fahrzeug soll ein polnisches Kennzeichen gehabt haben.