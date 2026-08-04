Totschlag in Chemnitzer Platte: Anklage gegen Ukrainer (63) erhoben

Chemnitz - Nachdem in Chemnitz Anfang Mai ein Ukrainer (†75) auf dem Balkon in der Wohnung eines Neubaublocks tot aufgefunden worden war, sind die Ermittlungen gegen einen tatverdächtigen Landsmann (63) abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, jetzt liegt die Sache am Landgericht .

Beamte untersuchten den Tatort. © Jan Härtel/Chempic

Das Tötungsdelikt fand am Abend des 4. Mai in der Leipziger Straße statt. Dort kam der Ukrainer gewaltsam ums Leben.

Als zwei Männer (51, 63) die Leiche entdeckten, wurden beide zunächst festgenommen - der Jüngere jedoch nach kurzer Zeit wegen mangelnden Tatverdachts wieder entlassen.