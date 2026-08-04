Totschlag in Chemnitzer Platte: Anklage gegen Ukrainer (63) erhoben
Chemnitz - Nachdem in Chemnitz Anfang Mai ein Ukrainer (†75) auf dem Balkon in der Wohnung eines Neubaublocks tot aufgefunden worden war, sind die Ermittlungen gegen einen tatverdächtigen Landsmann (63) abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, jetzt liegt die Sache am Landgericht.
Das Tötungsdelikt fand am Abend des 4. Mai in der Leipziger Straße statt. Dort kam der Ukrainer gewaltsam ums Leben.
Als zwei Männer (51, 63) die Leiche entdeckten, wurden beide zunächst festgenommen - der Jüngere jedoch nach kurzer Zeit wegen mangelnden Tatverdachts wieder entlassen.
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Gegen den tatverdächtigen 63-Jährigen wurde Ende Juli Anklage wegen Totschlags erhoben.
Nun liegt die Entscheidung am Landgericht Chemnitz, ob der Prozess gegen den Mann eröffnet wird.
Titelfoto: Kristin Schmidt