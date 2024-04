15.04.2024 15:08 1.615 Männer geben sich im Bus als Polizisten aus und greifen zwei Fahrgäste an

Am Sonntag haben sich in Chemnitz zwei Männer in einem Bus der Linie 21 als Polizisten ausgegeben. Dort gingen sie zwei Männer an.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am Sonntagabend kam es in einem Chemnitzer Linienbus zu einer Auseinandersetzung. In einem Bus der Linie 21 in Chemnitz kam es am Sonntag zu einer Auseinandersetzung. (Archivbild) © Kristin Schmidt Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren ein 54 Jahre alter Mann und ein Begleiter in der Linie 21 unterwegs gewesen. Dort stellten sie sich zwei jungen Männern (23, 27) als Polizisten vor und verlangten die Fahrausweise zur Überprüfung. "Da die beiden Männer Zweifel hatten, forderten sie die Dienstausweise der vermeintlichen Polizisten. Daraufhin soll der 54-Jährige den 23-Jährigen beleidigt und anschließend sowohl ihm als auch dem 27-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben", berichtete ein Sprecher der Chemnitzer Polizei. Die beiden Geschädigten, ein Araber und ein Libyer, stiegen an der Endhaltestelle Ebersdorf aus dem Bus aus. Dabei kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem mutmaßlichen Täter. Der 54-Jährige schlug erneut nach den beiden Männern, die daraufhin die Polizei verständigten. Chemnitz Crime Streit in Chemnitz eskaliert: Mann (21) schwer verletzt! Das Duo flüchtete daraufhin. Bei der eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten den 54 Jahre alten Verdächtigen (deutsch) und den Begleiter in einer Kleingartenanlage in der Frankenberger Straße stellen. Die beiden Geschädigten blieben unverletzt. "Gegen den 54-Jährigen wird derzeit wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Ein politisch motivierter Hintergrund sowie der Verdacht der Amtsanmaßung werden geprüft", so die Polizei.

Titelfoto: Kristin Schmidt