Mann im Chemnitzer Stadtpark bedroht und beklaut
Chemnitz - Ein Mann (26) wurde am Sonntagabend in Chemnitz bedroht und beklaut!
Laut Polizei kam es zu dem Vorfall in Altchemnitz kurz nach 22 Uhr.
Der 26-Jährige wurde von zwei Unbekannten in Höhe des Rosengartens in gebrochenem Deutsch angesprochen. Sie wollten von ihm alle Wertgegenstände, die er dabeihatte.
"Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte ein Täter, dass er ein Messer bei sich habe und dieses gegebenenfalls auch einsetze", heißt es weiter von der Polizei.
Der 26-Jährige übergab zehn Euro, einer der Täter griff sich noch weitere 50 Euro und flüchtete dann mit seinem Komplizen.
Zu Hause angekommen meldete der Mann den Vorfall bei der Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden.
Gruppe "Recon" der Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelt
Die beiden Unbekannten wurden folgendermaßen beschrieben:
- etwa 15 bis 20 Jahre alt
- dunklerer Teint
- beide sprachen gebrochen Deutsch
- einer der beiden war schlank, etwa 1,70 Meter groß und mit einer dünnen, dunklen Jacke bekleidet, außerdem trug er eine dunkle Sturmhaube
- der Komplize war etwa 1,80 Meter groß, muskulös und mit einer dickeren, dunklen Jacke mit Kapuze bekleidet
Die Ermittlungsgruppe "Recon" hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und sucht Zeugen.
Wer hat etwas beobachtet, das mit dem Raubdelikt im Stadtpark nahe der Heinrich-Lorenz-Straße/Schumannstraße in Zusammenhang stehen könnte? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Tätern machen?
Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.
