Mann im Chemnitzer Stadtpark bedroht und beklaut

Chemnitz - Ein Mann (26) wurde am Sonntagabend in Chemnitz bedroht und beklaut!

Ein 26-Jähriger wurde im Stadtpark bedroht und bestohlen. (Archivfoto) © Harry Haertel

Laut Polizei kam es zu dem Vorfall in Altchemnitz kurz nach 22 Uhr.

Der 26-Jährige wurde von zwei Unbekannten in Höhe des Rosengartens in gebrochenem Deutsch angesprochen. Sie wollten von ihm alle Wertgegenstände, die er dabeihatte.

"Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, drohte ein Täter, dass er ein Messer bei sich habe und dieses gegebenenfalls auch einsetze", heißt es weiter von der Polizei.

Der 26-Jährige übergab zehn Euro, einer der Täter griff sich noch weitere 50 Euro und flüchtete dann mit seinem Komplizen.

Zu Hause angekommen meldete der Mann den Vorfall bei der Polizei. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr gestellt werden.