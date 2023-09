Mehr als 20 Cliptütchen dabei: Chemnitzer Polizei findet Drogen bei Kontrolle

Chemnitz - Die Chemnitzer Polizei hat am Mittwoch auf dem Sonnenberg gleich mehrere Männer beim Drogen-Konsum erwischt.

Die Polizei hat auf dem Chemnitzer Sonnenberg einen Mann kontrolliert, der mehr als 22 Cliptütchen dabei hatte. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildebrand/dpa

Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte gegen 22.10 Uhr einen 27-jährigen Deutschen in der Zietenstraße, den sie für eine Personenkontrolle anhielten.

Dabei stellte sich heraus, dass der Mann in seiner Umhängetasche 22 Cliptütchen mit Crystal dabei hatte, insgesamt waren das etwa 16 Gramm. Außerdem wurden zwei Tütchen mit Marihuana und eine Feinwaage gefunden.

"Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und der 27-Jährige vorläufig festgenommen", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz. Der Mann muss sich nun wegen Handels von Betäubungsmitteln verantworten.

Am Donnerstagmorgen wurde er wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Bereits am Mittwochmorgen wurde in der Ludwig-Kirsch-Straße ein VW-Fahrer (32) gestoppt. Der 32-Jährige war Polizisten schon in der Zietenstraße aufgefallen.

Bei dem Polen wurde ein Drogenvortest gemacht, der positiv auf Opiate und Kokain reagierte.

Er musste mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus.