Mehrere Dealer in der Chemnitzer City erwischt

Chemnitz - Die Chemnitzer City-Streife hat am Wochenende wieder mehrere Dealer in der Innenstadt geschnappt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erwischten die Einsatzkräfte der Operativen Einsatzgruppe OEG am Sonntagnachmittag einen 20 Jahre alten Tunesier mit Drogen und nahmen ihn vorläufig fest.

Auch ein Algerier (20) wurde in einem beschleunigten Verfahren verurteilt. Die Einsatzgruppe hatte den 20-Jährigen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in der Reitbahnstraße erwischt, als er augenscheinlich Drogen an einen Mann verkaufte und sich an einem Depot bediente.

In dem Versteck entdeckten die Polizisten später vier Konsumeinheiten Cannabis und verschreibungspflichtige Medikamente. Bei der Kontrolle des Algeriers wurde zudem Bargeld gefunden.

Am Sonntag wurde der 20-Jährige am Amtsgericht Chemnitz einem Eildienstrichter vorgeführt. Dieser schickte den jungen Mann in den Knast.

Erst Ende März hatte die Operative Einsatzgruppe einen Wiederholungstäter erwischt. Der 27 Jahre alte Libanese hatte im Bereich der Bahnhofstraße/ Reitbahnstraße Drogen aus einem Versteck geholt und verkauft. Die City-Streife entdeckte bei der anschließenden Kontrolle eine Tüte mit etwa sieben Gramm Haschisch.

Der Mann war bereits zwei Tage zuvor festgenommen worden, weil er ebenfalls Haschisch und ein verbotenes Messer dabei hatte.