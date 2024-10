Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser in Chemnitz

Chemnitz - In der vergangenen Woche kam es in Chemnitz zu mehreren (versuchten) Einbrüchen. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Vorfällen.

Bei einem weiteren Wohnungsgrundstück in derselben Straße wurden im Zeitraum zwischen Sonntag- und Dienstagvormittag ein Bewegungsmelder sowie die Außenbeleuchtung an einem Wohnhaus zerstört. Die Eingangstür war erfolglos versucht worden, aufzubrechen. Gestohlen wurde in diesem Fall nichts.

Wie der Polizei am gestrigen Dienstagvormittag mitgeteilt wurde, waren in der vorangegangenen Nacht Einbrecher in der Straße An der Kohlung zugange.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen in den Einfamilienhäusern in Chemnitz besteht, prüft die Polizei. (Symbolbild) © 123rf/Milkos

So haben sich unter anderem am vergangenen frühen Freitagabend laut Polizeiinformationen unbekannte Täter im Ortsteil Glösa ebenfalls in der Straße An der Kohlung sowie in der Slevogtstraße an Einfamilienhäusern zu schaffen gemacht.

Am Wochenende kam es dann zu weiteren zum Teil erfolglosen Einbrüchen in den Stadtteilen Reichenhain und Adelsberg. Im Richterweg verschafften sich die Täter am Samstag zwischen 12 und 23 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus. Das Inventar des Wohnhauses wurde durchwühlt. Ein Tresor konnte durch die Täter nicht geöffnet werden.

Während aus dem Haus offenbar nichts geklaut wurde, waren die Täter jedoch in einem weiteren Wohnhaus in der Straße fündig geworden. Dort erbeuteten sie einige Hundert Euro Bargeld.

Zu zwei weiteren versuchten Wohnhauseinbrüchen im Stadtteil Adelsberg, in der Straße Am Gartenheim und Wüster Weg, kam es vermutlich in der Nacht zu Sonntag. Gestohlen hatten die Täter hierbei nichts.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in den zurückliegenden Tagen in den genannten Straßen oder deren Umfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.