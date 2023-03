Mehrere Ladendiebe erwischt: Zwei Detektive verletzt

Chemnitz/Zwickau - Ladendiebe haben in Chemnitz und in Zwickau versucht aus den Geschäften zu verschwinden, ohne zu bezahlen. Beim Versuch, einen Täter zu stellen, wurden zwei Personen verletzt.

In Chemnitz wurde ein Ladendieb geschnappt, der nicht nur weiteres Diebesgut, sondern auch noch Drogen dabei hatte. (Symbolbild) © 123rf.com/ehabeljean

In Chemnitz wollte ein 43-Jähriger am Dienstagnachmittag in einer Drogerie an der Straße der Nationen Waren im Wert von rund 110 Euro klauen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts konnte den Mann stellen und die Polizei alarmieren.

"Zudem fanden die Beamten neben weiterem Diebesgut aus einem anderen Geschäft noch ein Pfefferspray und eine geringe Menge Cannabis und Haschisch im Rucksack des 43-Jährigen. Die Gegenstände wurden sichergestellt", teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mit.

Der tatverdächtige Palästinenser erhielt Anzeigen wegen Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

In Zwickau-Marienthal waren am Dienstagmittag zwei Männer in einem Geschäft in der Bernhardstraße und klauten dort sechs Gläser Manuka-Honig. Sie entfernten zwar die Diebstahlsicherung, aber ein Detektiv hatte die Tat beobachtet und hielt die Männer fest, als sie den Markt verlassen wollten. Der Honig hatte einen Wert von rund 130 Euro.

"Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die beiden georgischen Staatsbürger im Alter von 33 und 36 Jahren vorläufig fest. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens sollen sie am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden", berichtet ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.