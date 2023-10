Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzungen in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz ist es am Wochenende zu zwei schweren Auseinandersetzungen gekommen.

In Chemnitz ist es am Wochenende zu mehreren Auseinandersetzungen gekommen. (Symbolbild) © dpa/Rene Ruprecht

Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen am späten Samstagabend gegen 23.10 Uhr, wie fünf Männer vor einem Lokal am Johannisplatz in Streit gerieten.

Als die Polizei am Johannisplatz ankam, trafen die Beamten drei Geschädigte (17, 17, 18) an. Alle drei waren verletzt. Einer der 17-Jährigen musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Da zwei weitere Beteiligte der Auseinandersetzung vom Tatort geflüchtet waren, wurde durch mehrere Polizisten eine Fahndung eingeleitet.

"Kurz nach Mitternacht stellten sie im Stadtzentrum einen 38-Jährigen sowie einen 54-Jährigen, die im Verdacht stehen, den beiden Jugendlichen und dem Heranwachsenden die Verletzungen zugefügt zu haben. Gegen die beiden deutschen Männer wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Auch in Altchemnitz musste die Polizei zu einer Auseinandersetzung ausrücken. Kurz nach drei Uhr am frühen Samstagmorgen waren mehrere Männer in einer Diskothek in der Reichenhainer Straße aneinandergeraten.