Fußgänger in Chemnitz mit Messer bedroht und ausgeraubt

Chemnitz - Ein junger Mann (21) wurde in der Nacht auf Montag in Chemnitz ausgeraubt! Der Täter bedrohte den Fußgänger mit einem Messer und forderte seinen Rucksack. Anschließend verschwand der Unbekannte mit einem Portemonnaie. Nun sucht die Polizei nach dem Messer-Räuber.

Raub-Attacke in Chemnitz: Ein junger Mann (21) wurde auf der Johannes-Dick-Straße, an der Einmündung zur Wolgograder Allee, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. © Ralph Kunz

Gegen 3.10 Uhr war der 21-Jährige in der Johannes-Dick-Straße im Ortsteil Hutholz unterwegs. An der Wolgograder Allee zog ein unbekannter, teils vermummter Mann von hinten an seinem Rucksack.

Dann ging alles ganz schnell: Der Täter soll den jungen Mann mit einem Messer bedroht und den Rucksack gefordert haben.

Der 21-Jährige übergab dem Täter daraufhin die Tasche. Dieser durchwühlte den Rucksack und krallte sich daraus eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und etwas Bargeld.

Dann beendete ein vorbeifahrendes Auto die Raub-Attacke: Als ein heller Kombi an den beiden Männern entlangfuhr, flüchtete der Täter mit dem Portemonnaie in Richtung Wolgograder Allee.

Der 21-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Er blieb glücklicherweise unverletzt.