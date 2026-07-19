Mit Elektroschocker bedroht: Junger Mann an Haltestelle in Chemnitz beklaut

Chemnitz - In Chemnitz ist ein junger Mann (28) an einer Haltestelle bedroht und beklaut worden.

Die Polizei ermittelt zu dem Raubdelikt auf dem Sonnenberg. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Das Ganze geschah bereits am späten Freitagabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

An einer Haltestelle in der Zietenstraße war der 28-Jährige von einem ihm unbekannten Fahrradfahrer angesprochen und nach Geld gefragt worden.

Das verneinte der 28-Jährige, woraufhin er von dem Unbekannten mit einem Elektroschocker bedroht und die Herausgabe seines Beutels gefordert wurde. In dem Beutel befanden sich eine Spielkonsole, vier Spiele sowie eine Dose im Gesamtwert von circa 450 Euro.

Als der 28-Jährige dann seine Sachen zurückwollte, forderte ihn der Täter auf, zu gehen. Das tat der Deutsche dann aus Angst und rief kurz darauf die Polizei.