Mit Elektroschocker bedroht: Junger Mann an Haltestelle in Chemnitz beklaut
Chemnitz - In Chemnitz ist ein junger Mann (28) an einer Haltestelle bedroht und beklaut worden.
Das Ganze geschah bereits am späten Freitagabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
An einer Haltestelle in der Zietenstraße war der 28-Jährige von einem ihm unbekannten Fahrradfahrer angesprochen und nach Geld gefragt worden.
Das verneinte der 28-Jährige, woraufhin er von dem Unbekannten mit einem Elektroschocker bedroht und die Herausgabe seines Beutels gefordert wurde. In dem Beutel befanden sich eine Spielkonsole, vier Spiele sowie eine Dose im Gesamtwert von circa 450 Euro.
Als der 28-Jährige dann seine Sachen zurückwollte, forderte ihn der Täter auf, zu gehen. Das tat der Deutsche dann aus Angst und rief kurz darauf die Polizei.
Tatverdächtiger vorläufig festgenommen
Gegen 2.30 Uhr konnten Polizisten in der Zietenstraße einen 19-jährigen Mann mit einem Fahrrad ausfindig machen. Er hatte allerdings nur die gestohlene Dose dabei.
"Das mutmaßliche Tatmittel sowie die Spielkonsole mit den dazugehörigen vier Spielen hatte er jedoch nicht bei sich. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen", heißt es weiter. Am Sonntag soll der Slowake einem Richter vorgeführt werden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa