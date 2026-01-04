Mit Steinen, Stöcken und Reizgas: Schlägerei in Chemnitz
Chemnitz - In Chemnitz-Gablenz ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert.
Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr den Notruf gewählt, weil in der Nähe des Gablenz-Centers in der Carl-von-Ossietzky-Straße/Hans-Ziegler-Straße eine Gruppe von etwa zwei Dutzend Personen auf eine zweite Gruppe von sieben Personen losgegangen war.
"Die Tätergruppe ging unter anderem mit Steinen, Stöcken und Reizgas auf die siebenköpfige Gruppe los, woraufhin es zu einer Schlägerei kam", teilte die Polizei am Sonntag mit.
Die meisten Beteiligten flüchteten noch vorm Eintreffen der Polizei.
Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf unbeteiligte, unverletzte Zeugen und zwei der mutmaßlichen Angreifer - zwei Syrer (15, 21).
Es kam dann noch ein Geschädigter (17, syrischer Staatsbürger) der siebenköpfigen Gruppe auf die Polizisten zu. Der 17-Jährige war leicht verletzt und soll von mehreren Angreifern unter anderem mit einem Stock geschlagen worden sein.
Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Gablenz
Später konnte die Polizei anhand der Personenbeschreibungen in der Nähe noch acht mutmaßliche Tatbeteiligte ausfindig machen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich ebenfalls um syrische Staatsangehörige (15, 16, 17, 3x 18, 20, 26).
"Der 15-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht. Er wurde nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Chemnitz entlassen. Alle weiteren gestellten Tatverdächtigen wurden nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen und erhielten Platzverweise", hieß es weiter.
Die Polizei ermittelt zum Tatgeschehen sowie zu Tatbeteiligten und konkreten Hintergründen.
Es werden weitere Zeugen, besonders Passanten oder Anwohner, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu weiteren Tatbeteiligten machen können, gesucht.
Unter der Telefonnummer 0371 387-3448 erreicht Ihr die Kriminalpolizei, unter der Telefonnummer 0371 387-102 werden im Polizeirevier Chemnitz-Nordost Hinweise aufgenommen.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa