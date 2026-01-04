Mit Steinen, Stöcken und Reizgas: Schlägerei in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz -Gablenz ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert.

Im Chemnitzer Ortsteil Gablenz sind zwei Gruppen aufeinander losgegangen. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Zeugen hatten gegen 17.30 Uhr den Notruf gewählt, weil in der Nähe des Gablenz-Centers in der Carl-von-Ossietzky-Straße/Hans-Ziegler-Straße eine Gruppe von etwa zwei Dutzend Personen auf eine zweite Gruppe von sieben Personen losgegangen war.

"Die Tätergruppe ging unter anderem mit Steinen, Stöcken und Reizgas auf die siebenköpfige Gruppe los, woraufhin es zu einer Schlägerei kam", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die meisten Beteiligten flüchteten noch vorm Eintreffen der Polizei.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf unbeteiligte, unverletzte Zeugen und zwei der mutmaßlichen Angreifer - zwei Syrer (15, 21).

Es kam dann noch ein Geschädigter (17, syrischer Staatsbürger) der siebenköpfigen Gruppe auf die Polizisten zu. Der 17-Jährige war leicht verletzt und soll von mehreren Angreifern unter anderem mit einem Stock geschlagen worden sein.