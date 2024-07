Mutmaßliche Auto-Einbrecher in Chemnitz geschnappt

Chemnitz - Mitten in der Nacht schlichen zwei Männer (24, 32) in Chemnitz herum und sollen versucht haben, mehrere Autos aufzuknacken. Die Polizei schnappte das mutmaßliche Einbrecher-Duo, ließ sie vorerst aber wieder laufen. Doch nur wenig später wollte der 32-Jährige offenbar wieder in Autos einbrechen - diesmal klickten die Handschellen!