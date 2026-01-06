Zwei Männer in Chemnitz geschlagen: Angreifer in Gewahrsam

Chemnitz - Nachdem er zwei Männer angegriffen hatte, konnte ein 64-Jähriger von der Polizei in Chemnitz geschnappt werden.

Der 64-jährige Angreifer wurde vorerst zum Sicherheitspunkt gebracht, wo er der Polizei übergeben wurde. © Kristin Schmidt

Wie die Polizei mitteilte, habe sich am Montagabend gegen 20.20 Uhr ein 45-Jähriger an den Sicherheitspunkt an der Zentralhaltestelle gewandt, da er kurz zuvor in der Rathausstraße von einem ihm unbekannten Mann unvermittelt geschlagen wurde.

Dabei wurde er leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes begleiteten den Geschädigten zum Ort des Geschehens, wo sie auf den 64-jährigen Tatverdächtigen trafen.

Dieser wurde daraufhin zum Sicherheitspunkt gebracht und durch die alarmierten Polizisten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er eine weitere bisher unbekannte Person in einer Straßenbahn ebenfalls unvermittelt geschlagen hatte.

Da der 64-Jährige versuchte, sich gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren und vehement Widerstand gegen die Beamten leistete, musste er zur Unterbindung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.