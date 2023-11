Mutmaßlicher Autoeinbrecher in Chemnitz geschnappt und Haftrichter vorgeführt

Chemnitz - Wieder ein Ermittlungserfolg für die Polizei: Am Montag konnte in Chemnitz erneut ein mutmaßlicher Autoeinbrecher (31) festgenommen werden.

Bei dem aufgebrochenen Auto handelte es sich um einen Peugeot. In der Mittelkonsole des Fahrzeugs war eine Geldbörse abgelegt, die nun verschwunden war. Das Diebesgut fand die Polizei schließlich in einem Mülleimer.

"Dann sah er einen Mann, der sich in einen geparkten Pkw beugte, etwas aus dem Fahrzeuginneren herausholte und verschwand. Der Autofahrer folgte dem mutmaßlichen Dieb bis zum Südbahnhof", teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Zeuge hatte (22) hatte sich gerade in der Altchemnitzer Straße in sein Auto gesetzt, als es plötzlich klirrte.

"Und auch dort wurden die Beamten fündig. Zum einen trafen sie auf einen 43-jährigen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Ihn nahmen die Polizisten fest. Zum anderen stellten die Beamten in den Wohnräumen mutmaßliches Diebesgut sicher", teilte die Polizei mit.

Erst zwischen Freitagnachmittag und Sonntag hatte es in Chemnitz mehrere neue Autoeinbrüche in verschiedenen Stadtteilen gegeben. So wurde in der Bernhardstraße ein Ford-Kleintransporter aufgebrochen. Die Täter nahmen einen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro mit.

In der Rembrandtstraße griffen sich die Einbrecher aus dem Fußraum eines Skoda eine Sporttasche, in der sich aber nur Bekleidung befand und in der Hans-Sachs-Straße wurde ein Mercedes-Transporter aufgebrochen, aber nichts geklaut.

In der vergangenen Woche konnte die Polizei bereits einen gefassten Verdächtigen vermelden. In der Luisenstraße wurden aus einem Opel unter anderem Kopfhörer geklaut, die vom Besitzer in einem Mehrfamilienhaus in der Clausstraße geortet werden konnten.

Dort fand die Polizei das Diebesgut. Ein 26-jähriger Algerier wurde zunächst festgenommen. Später wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen.