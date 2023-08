Nach angeblicher Macheten-Attacke in Chemnitz: Sind die Finger in einem Glascontainer?

Chemnitz - Einem polizeibekannten Neonazi (28) sollen Mitte August in Chemnitz am helllichten Tag drei Finger abgehackt worden sein. Seitdem sucht die Polizei nach den abgetrennten Körperteilen. Doch nun könnte es einen Durchbruch gegeben haben. Waren die Finger in einem Glascontainer versteckt?