Nach Einbruch in Kirche: Diebin will Beute im Internet verkaufen

Chemnitz - Nach einem Einbruch in eine Chemnitzer Kirche wurde die gestohlene Tuba auf einer Online-Verkaufsplattform entdeckt und so eine Tatverdächtige ermittelt.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die mutmaßliche Diebin geschnappt werden. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Morgen des 1. Weihnachtstages 2025 wurde der Polizei der Einbruch in eine Kirche in der Nähe der Limbacher Straße gemeldet.

Im Inneren wurden zwei Spendenkästen aus Holz aufgebrochen, aus denen ein geringer dreistelliger Betrag geklaut wurde. Zudem ließen die Diebe eine Tuba samt Tasche mitgehen.



Von den Tätern fehlte bisher jede Spur. Bis sich ein Zeuge bei der Polizei meldete, der auf einer Online-Verkaufsplattform auf ein Inserat gestoßen war, bei dem eine Tuba in Chemnitz für über 1100 Euro angeboten wurde.

Die Vermutung lag nahe, dass es sich dabei um das gestohlene Musikinstrument handelte. Allerdings war das Inserat nach kürzester Zeit bereits wieder gelöscht.

Die Polizei konnte dennoch über die Verkaufsplattform die mutmaßliche Verkäuferin ermitteln und identifizieren.