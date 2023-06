Nach Kettensägen-Attacke in Chemnitz: Polizei gibt neue Details bekannt

Chemnitz - Was ist genau in der Reitbahnstraße im Chemnitzer Zentrum passiert? Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten nach Zeugen.

Zwei Männer haben versucht, in der Reitbahnstraße eine Frau (31) zu entführen. © Maik Börner

Die Beamten wurden am Donnerstag gegen 12.10 Uhr in die Reitbahnstraße gerufen, da mehrere Passanten beobachtet hatten, wie ein Mann versuchte, eine Frau (31, Tschechin) in einen Transporter zu zerren. Die Zeugen stellten sich vor das Fahrzeug und hinderten es an der Abfahrt.

Zwei Männer stiegen wieder aus dem Fahrzeug aus und bedrohten daraufhin die Anwesenden mit Gegenständen, darunter auch einer Kettensäge, hieß es am Donnerstag von der Polizei. Zwei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Am Freitag wurden nun weitere Details zu dem Fall bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer (30/Tscheche, 40/Rumäne) mit einem Kleinbus in die Reitbahnstraße und hatten eine 31-Jährige in das Fahrzeug gezogen und waren zunächst weggefahren.

"Kurz darauf kehrten sie zurück. Zwischenzeitlich waren mehrere Passanten sowie Bekannte der Geschädigten aufmerksam geworden und hatten eine erneute Wegfahrt des Kleinbusses unterbunden. Daraufhin stiegen die beiden Männer aus dem Fahrzeug und gingen mit einer Schaufel und einer Stange auf die Helfer zu", so eine Polizeisprecherin.