Nach Ladendiebstahl in Chemnitz: Polizei findet Diebesgut und Drogen beim Tatverdächtigen

Chemnitz - Am Dienstagabend schnappte die Polizei in Chemnitz gleich zwei Langfinger, ein weiterer konnte entkommen.

Der mutmaßliche Ladendieb war bereits zur Fahndung ausgeschrieben. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Gegen 19.15 Uhr beobachtete eine 42-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Ringstraße im Ortsteil Röhrsteil einen Mann, der offenbar Ware in einen Einkaufskorb legte und sich anschließend mit einer augenscheinlich gefüllten Tasche in Richtung des Kassenbereichs begab.

Dort stellte er den Korb mit den Waren in den dafür vorgesehenen Ständer und verließ den Laden. Dabei ertönte ein Diebstahlsignal.

Wie die Polizei mitteilte, wurde er kurz darauf von drei Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes gestellt und zum Geschäft zurückgebracht. Die alarmierten Beamten fanden daraufhin beim Tatverdächtigen Waren im Gesamtwert von rund 700 Euro sowie eine geringe Menge Crystal.

Einen Teil der Ware hatte der 26-Jährige offenbar gegen 19 Uhr mutmaßlich in einem anderen Geschäft auf der Ringstraße geklaut.

Außerdem wurde bekannt, dass der Afghane bereits zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 26-Jährige wurde zum Zwecke eines beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen und soll am heutigen Mittwoch einem Richter am Amtsgericht vorgeführt werden.