11.09.2024 16:15 1.986 Nach Todesdrama im Lutherviertel: Chemnitzerin im Gefängnis

In der Nacht zum Dienstag wurde ein 44-jähriger Mann in Chemnitz getötet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Von Sarah Fuchs

In der Nacht zum Dienstag wurde ein 44-jähriger Mann in Chemnitz getötet. Die Ermittlungen dauern an. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln wegen Totschlags. © Ralph Kunz Nur kurze Zeit nach der Tat wurde Yvonne M., offenbar die Lebensgefährtin des Verstorbenen, vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 47-Jährige am heutigen Mittwochnachmittag am Amtsgericht Chemnitz einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Deutsche. Sie befindet sich nun im Gefängnis. Die Tatverdächtige hatte sich zum Tatvorwurf nicht geäußert. Gegen die 47-Jährige wird jetzt wegen Totschlags ermittelt, teilte Staatsanwaltschaft Rolf Bach gegenüber TAG24 mit. Bei der Tatwaffe soll es sich um einen "messerähnlichen Gegenstand" handeln, so Bach weiter. In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei in die Carl-von-Ossietzky-Straße gerufen, wo sie unter anderem auf den schwer verletzten 44-Jährigen trafen. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen und einer Not-Operation verstarb er im Krankenhaus.

Titelfoto: Ralph Kunz