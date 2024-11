Nach unzähligen Straftaten: Dauerarrest für Jugendlichen in Chemnitz

Der Tatverdächtige bedrohte den zwölf- und 17-Jährigen zuerst am Samstagabend in einer Grünanlage auf der Höhe der Scheffelstraße. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie der Polizei am Sonntag bekannt wurde, bedrohte der Jugendliche am vergangenen Samstagabend ein zwölfjähriges Kind sowie seinen 17-jährigen Begleiter.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die beiden durch den ihnen bekannten 17-Jährigen und dessen 16-jährigen mutmaßlichen Komplizen gegen 22.50 Uhr in einer Grünanlage auf Höhe der Scheffelstraße bedroht worden sein.

Dabei hielt der 17-Jährige ein Messer in Richtung des Zwölfjährigen. Als dieser daraufhin zurückwich, schlug das Duo den beiden Geschädigten ins Gesicht, woraufhin sich die beiden in Sicherheit bringen konnten.

Am Sonntagabend trafen die beiden Geschädigten in der Chopinstraße erneut auf den Tatverdächtig, der dieses Mal in Begleitung einer 16-jährigen Jugendlichen war. Er bedrohte den 17-Jährigen erneut und forderte sein Bargeld, wofür er ihm eine Stunde Zeit gab.

Der Geschädigte verschwand daraufhin mit dem Zwölfjährigen und vertraute sich einer Betreuungsperson an, die die Polizei verständigte.