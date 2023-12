Pärchen erst in Chemnitzer Bus bespuckt und beleidigt, dann bei Auseinandersetzung verletzt

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Montagnachmittag ein Pärchen (35, 37) von einer Gruppe Jugendlicher in einem Bus beleidigt und bespuckt.

Der Vorfall passierte in einem Bus der Linie 21, am Getreidemarkt kam es dann noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Der Vorfall passierte gegen 17 Uhr in einem Bus der CVAG-Linie 21. Der 35 Jahre alte Mann und seine 37-jährige Begleiterin waren im Chemnitz Center eingestiegen. Die beiden wurden auf eine Gruppe Jugendlicher (drei junge Frauen, ein Mann) aufmerksam, weil diese Müll herumgeworfen haben sollen.

Der 35-Jährige sprach die Jugendlichen daraufhin an. In der Folge beleidigten sie ihn und seine Begleiterin.

"An der Haltestelle 'Getreidemarkt' in der Theaterstraße stieg die Gruppe dann gegen 17.25 Uhr aus dem Bus und bespuckte dabei das Pärchen im Vorbeigehen. Dieses folgte daraufhin den Jugendlichen aus dem Bus und wollte sie an der Haltestelle zur Rede stellen und die Polizei informieren", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Schließlich kam es noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Dabei wurde das Pärchen leicht verletzt. Als die beiden mit der Polizei drohten, ergriff die Gruppe die Flucht in Richtung Weihnachtsmarkt.