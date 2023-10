Palästina-Unterstützer stören Israel-Demo in Chemnitz: Politiker fordert Ausweisung

Chemnitz - Chaos in der Chemnitzer Innenstadt: Am Mittwochabend versammelten sich rund 300 Israel-Freunde am Roten Turm zur Solidarität gegen den Terror. Diese friedliche Demo störten etwa 200 nichtdeutsche Palästina-Unterstützer. Zuvor gab es eine üble Rangelei. Dabei wurde ein Passant (55) zu Boden gerissen, getreten und schwer verletzt.