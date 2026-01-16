Per Haftbefehl gesucht: Polizei schnappt Schulschwänzer am Chemnitzer Hauptbahnhof

Chemnitz - Am Chemnitzer Hauptbahnhof war der Spaß vorbei! Die Bundespolizei schnappte dort in der Nacht auf Donnerstag einen Schulschwänzer (18). Der junge Mann wurde per Haftbefehl gesucht.

"Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zum Haftbefehl vom Amtsgericht Lünen wegen Nichterfüllung der Schulpflicht", so ein Sprecher der Bundespolizei. Der Schulschwänzer sollte 400 Euro zahlen oder 40 Sozialstunden leisten - doch er ignorierte es. Daher wurde eine Woche Dauerarrest angeordnet.

Gegen 23.30 Uhr stoppten die Beamten den 18-Jährigen.

Die Beamten nahmen den jungen Mann mit aufs Revier. Wenig später war er wieder auf freiem Fuß.

"Der Arrest wurde in der Folge vom zuständigen Amtsgericht vorübergehend ausgesetzt", heißt es abschließend.