Pfefferspray-Attacke in Chemnitzer Nachtbus?

Die Polizei wurde in der Nacht zu Freitag in die Salzstraße in Chemnitz gerufen. Dort war offenbar in einem Bus der Linie N18 Reizgas versprüht worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Nächtlicher Polizeieinsatz in Schloßchemnitz! In einem Nachtbus in Chemnitz wurde offenbar Reizgas versprüht. (Archivbild) © Harry Haertel Zehn Minuten nach Mitternacht wurde die Polizei am heutigen Freitag in die Salzstraße im Norden von Chemnitz gerufen. Dort war offenbar in einem Nachtbus der CVAG Reizgas versprüht worden. Die Fahrgäste hatten den Bus bereits verlassen und waren gegangen, als die Beamten eintrafen. Der Busfahrer befand sich noch vor Ort und war unverletzt. "Zum Geschehen ist bislang nur bekannt, dass während der Fahrt von der Zentralhaltestelle bis zur Salzstraße eine Gruppe Jugendlicher offenbar Reizgas in dem Bus versprüht hatte und im Anschluss geflüchtet war", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Vorsicht! Falsche Heizungsableser in Chemnitz unterwegs Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen. Es werden Zeugen und auch mögliche Geschädigte gesucht. Die Polizei fragt: Wer befand sich vergangene Nacht in dem genannten Bus der Linie N18 und hat das Geschehen mitbekommen? Wer ist womöglich selbst durch das Reizgas geschädigt worden? Wer kann Angaben zur Identität der Täter oder deren Fluchtrichtung machen? Unter der Telefonnummer 0371/387102 werden Hinweise im Polizeirevier Chemnitz-Nordost entgegengenommen.

