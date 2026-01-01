Polizei-Einsätze in Chemnitz und Umland: Gesprengte Automaten, 13-Jähriger schwer verletzt

Chemnitz/Erzgebirge/Vogtland - In der Silvesternacht waren verstärkt Einsatzkräfte in Chemnitz und Umgebung präsent. Unterstützung gab es auch von der sächsischen Bereitschaftspolizei.

Auch in der Carl-von-Ossietzky-Straße in Chemnitz ist ein Zigarettenautomat gesprengt worden. © Jan Härtel

Zwischen 18 Uhr am Silvesterabend bis 7 Uhr am Neujahrstag gab es etwa 45 silvestertypische Einsätze, die im Zusammenhang mit Pyrotechnik und den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel standen.



Im Chemnitzer Lutherviertel haben zwei unbekannte Täter gegen 21.30 Uhr in der Blücherstraße in einem Hausdurchgang offenbar einen selbstgebastelten Sprengsatz in die Luft gejagt. Metallsplitter beschädigten die Glasscheiben der Hauseingangstür und einen geparkten VW.

In Freiberg beschoss am Mittwochabend in der Oststraße ein Mann einen vorbeifahrenden Funkstreifenwagen mit offenbar illegaler Pyrotechnik, die direkt neben dem Kopf einer Polizistin (23) explodierte, da das Autofenster ein Stück geöffnet war.

Der Tatverdächtige (19) wurde nach einer kurzen Verfolgung in seiner Wohnung festgenommen und kam für einige Stunden in Gewahrsam. Die Polizeibeamtin blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Gegen den Deutschen wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In Chemnitz sprengten kurz nach Mitternacht Unbekannte in der Limbacher Straße einen Zigarettenautomaten. Kurze Zeit später wurde auch in der Carl-von-Ossietzky-Straße ein Automat gesprengt. In diesem Fall konnte ein Tatverdächtiger (46, deutsch) ausfindig gemacht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.